Roma | 19enne travolto su binari metro B | è gravissimo

(Di mercoledì 2 novembre 2022) (Adnkronos) – Un ragazzono di 19 anni è statoda un convoglio dellaB/B1 alla stazione di piazza Bologna a. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Il ragazzo è stato soccorso in condizioni gravissime: è stato trasportato all’ospedale Umberto I e, a quanto si apprende, versa in pericolo di vita. La circolazione sulla linea della, nella tratta Castro Pretorio-Monti Tiburtini/Ionio, è stata inizialmente sospesa per consentire i soccorsi e i rilievi e poi è stata riattivata. Dalle prime informazioni, i carabinieri hanno visionato le telecamere di videosorveglianza e si tratterebbe di un tentativo di suicidio. Le indagini dei carabinieri proseguono. L'articolo proviene da Italia Sera.

Come sta il ragazzo travolto dalla metropolitana a. Il ragazzo travolto da un convoglio della metropolitana a, come riporta l'agenzia 'Adnkronos', è stato soccorso in condizioni gravissime: ...Un ragazzo romano di 19 anni è stato travolto da un convoglio della metro B/B1 alla stazione di piazza Bologna a. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Il ragazzo è stato soccorso in condizioni gravissime: è stato trasportato all'ospedale Umberto I e, a quanto si apprende, versa in pericolo di vita. ...Dramma a Roma per le condizioni di un 19enne travolto da un convoglio della metro B/B1 alla stazione di piazza Bologna. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Il ragazzo è stato soccorso in ...1' di lettura 02/11/2022 - (Adnkronos) - Un ragazzo romano di 19 anni è stato travolto da un convoglio della metro B/B1 alla stazione di piazza Bologna a Roma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ...