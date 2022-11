Queste «bande di narcotrafficanti» non festeggiano la vittoria di Lula | è un video del 2019

Leggi su facta.news

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Il 31 ottobre 2022 è stato pubblicato unsu Twitter che mostra una folla sparare in aria con dei fucili. Il filmato è accompagnato da un commento, scritto dall’autrice del tweet, che recita: «Brasile. Ledidel Paese celebrano ladialle elezioni presidenziali. Conferma che in Brasile hanno vinto i cartelli della droga, non gli elettori». Il riferimento è alla recentedelle elezioni brasiliane da parte di Luiz Inácioda Silva, leader del partito dei lavoratori, battendo il presidente uscente Jair Bolsonaro. Iloggetto di analisi è stato pubblicato senza il contesto necessario per la sua comprensione e veicola una notizia falsa. Il filmato è reale, ma non risale a ottobre 2022 e non ...