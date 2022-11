Paura a Bologna | autobus parte senza autista e tre passeggeri a bordo

Singolare incidente a, a pochi passi dalla stazione centrale . Un autobus di Tper, fermo e spento al capolinea della linea 15 in piazza XX Settembre, durante la sosta tecnica del conducente ha iniziato a muoversi ...Cosa volere di più Non perché Robert Smith e compagni facciano, anzi. Non stiamo certo ... Non a caso, il live della formazione a, primo di quattro date italiane nell'ambito del loro tour,...Singolare incidente a Bologna, a pochi passi dalla stazione centrale . Un autobus di Tper, fermo e spento al capolinea della linea 15 in piazza ...Momenti di paura il 31 ottobre a Bologna dove un autobus in sosta alle 18:45 è improvvisamente partito a motore spento (a causa di un problema ai freni) e senza conducente ha invaso la carreggiata e ...