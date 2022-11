Napoli | tre centravanti per un posto e il teorema dei nove successi consecutivi

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Chissà che quei corner in coda alla sfida di Anfield tutto sommato non facciano bene al. Perché magari servono ad alzare l'attenzione difensiva, decisamente rivedibile su quei piazzati, e al ...

90min IT

Perché ora il filotto che conta di più - archiviata la Champions con un brillantissimo primo posto - è quello in campionato, dove ilvanta otto vittorie consecutive. PROVA DEL NOVE E… ...... queste sarebbero lecittà più popolate da napoletani, tutte enel Sud America.invece sarebbe solo al quinto posto, dopo Sydney, in Australia. Seppur affascinanti, statistiche simili ... Napoli, tre punti a Bergamo significherebbero fuga definitiva Dopo la sconfitta indolore contro il Liverpool, contro la Dea si preannuncia una battaglia fisica. Davanti Osimhen in forma top, ma Simeone e Raspadori scalpitano ...Intervista rilasciata da Juan Musso a 'L'Eco di Bergamo' a tre giorni da Atalanta-Napoli, sfida che vedrà fronteggiarsi a Bergamo le prime due squadre in ...