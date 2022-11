Mourinho lo soffia ad Allegri | colpo per la Roma

(Di mercoledì 2 novembre 2022) In vista del mercato di gennaio, lo Special One si inserisce in una trattativa già avviata dalla Juve: arriva lo ‘scippo’ Col morale a mille dopo la rocambolesca vittoria ottenuta… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Quando tutto uno stadio tidietro, è tanta roba Ha trovato la chiave giusta per galvanizzare il pubblico, l'Olimpico è sempre esaurito a prescindere da chi gioca: non credo abbia ...... Ranieri ha risposto così a chi gli chiedeva se la sua Roma è da scudetto: ' Non si può dire dove arriverà la Roma : certo, quando lo stadio ti '' dietro a Roma, è tanta robaha ...La Roma di Josè Mourinho deve guardarsi dalle sirene di mercato, uno dei migliori giocatori giallorossi nel mirino del Chelsea ...(ANSA) - ROMA, 03 OTT - "Non si può dire dove arriverà la Roma: certo, quando lo stadio ti 'soffia' dietro, è tanta roba a Roma. Mourinho ha trovato la chiave giusta per galvanizzare il pubblico, mi ...