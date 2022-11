Missili e colpi d’artiglieria nordcoreani verso la Corea del Sud Seul | “Ordigni mai così vicini | è un’invasione territoriale”

... altri eranoterra - aria. Sono partiti sia dalla costa est che da quella ovest del paese. Non solo. La Corea del Nord ha anche parato un centinio did'artiglieria dalla zona di Kosong ...... altri eranoterra - aria. Sono partiti sia dalla costa est che da quella ovest del paese. Non solo. La Corea del Nord ha anche parato un centinio did'artiglieria dalla zona di Kosong ...La Corea del Nord ha sparato circa 100 colpi di artiglieria nel mar del Giappone dopo aver lanciato almeno 17 missili balistici e vettori di altro tipo in appena sette ore ...I militari di Seul hanno riferito che i missili lanciati oggi dalla Corea del Nord “non ... La Corea del Nord ha sparato, sempre verso il Mar del Giappone, cento colpi di artiglieria. Manovre che ...