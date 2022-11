Marco Bellavia ha “molestato” Gegia e Cristina Quaranta? Lui interviene e fa una gaffe | “Se vogliono querelarmi facciano pure!”

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Dopo avere attaccato Nikita Pelizon,risponde ache lo hanno accusato di averci provato con loro mentre si trovavano nella Casa del Grande Fratello Vip.: “le meno belle del GF Vip”, senza troppi peli sulla lingua, rigetta le accuse. Ospite di Casa Chi, svela... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Nikita Pelizon comeSulla spinosa questione interviene il diretto interessato. Ospite di Casa Chi, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip prende le difese di Pamela Prati 'accusando' la modella di ...Ha dichiarato poi che se tornasse indietro non cambierebbe la sua linea e sul caso diha sottolineato: 'Ci ha marchiati' . Ora il suo scopo è quello di confrontarsi con lui lontana ...Marco Bellavia contro Nikita Pelizon dopo il Grande Fratello Vip: il commento che non ti saresti mai aspettato, ecco cosa ha detto.Tutto è partito col caso di Marco Bellavia che, in seguito ai trattamenti offensivi ricevuti dai suoi coinquilini, ha abbandonato il reality. Da lì i telespettatori hanno mostrato un malcontento ...