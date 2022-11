Lukaku vola in Belgio per accertamenti

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Come riportato da “Sky“,, centravanti dell’Inter di proprietà del Chelsea, èto in, in accordo con l’Inter, per sottoporsi ad ulteriori visite mediche. Controlli che serviranno a fare chiarezza sul nuovo infortunio, un risentimento della cicatrice del bicipite femorale della coscia sinistra. Si tratta della stessa gamba dove ha sofferto di una distrazione dei flessori a fine agosto che lo ha tenuto fermo per due mesi fino al rientro del 26 ottobre nell’incontro di Champions League contro il Viktoria Plze? (finita con una vittoria schiacciante per 4 a 0, per la squadra guidata da Simone inzaghi). In quel matchha segnato un gol nella fase conclusiva della partita.per questo motivo è stato costretto a saltare l’incontro contro il Bayern, perso dai neroazzuri per ...