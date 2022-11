Il problema tutto italiano dello smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Lo scorso 7 settembre dall’area industriale di San Giuliano Milanese, alle 10:10 del mattino, si innalza una nube scurissima. Una zona densa di aziende e strutture produttive, di quelle grandissime che fatturano cifre a sei zeri e che attirano ogni giorno migliaia di lavoratori che tengono viva quella che si è guadagnata il soprannome di Silicon Valley lombarda. Sono le 10 di mattina di un mercoledì qualunque ma in via Monferrato 118 le fiamme sono altissime, sfiorano i 15 metri, sono più di venti le squadre dei vigili del fuoco all’attivo per placare il disastro. Ma prima la paura, il boato avvertito a qualche azienda di distanza, un terremoto che rende l’aria immediatamente irrespirabile. Poi la gola chiusa e gli occhi che bruciano, i feriti allontanati appena si è potuto, con ustioni di secondo e terzo grado. Il terremoto che ha fatto guardare all’insù ha coinvolto ed è partito da ...