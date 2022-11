Florence Pugh | per Halloween 2022 rievoca Don’t Worry Darling e Venezia FOTO

OGGI

Nel corso di un'intervista al The Telegraph,ha raccontato una spiacevole esperienza vissuta nel 2014, quando aveva solo 19 ...... la guerra fredda tra Olivia Wilde ee il drama con Shia LaBeouf Che dire Harry, siamo Hopelessly Devoted to You. Harry Styles e quei baci (segreti) a Florence Pugh che hanno fatto infuriare Olivia Wilde Nel corso di un'intervista al The Telegraph, Florence Pugh ha raccontato una spiacevole esperienza vissuta nel 2014, quando aveva solo 19 anni.Florence Pugh ricorda alcuni feedback ridicoli che ha ricevuto sul suo aspetto e che l'hanno fatta pentire di essere diventata un'attrice.