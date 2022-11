Elenoire Ferruzzi | insulti e minacce di morte dopo il GFVip | ' Mia madre è in ospedale per colpa vostra'

è stata eliminata dalla casa del Grande Fratello Vip ed è tornata alla vita di tutti i giorni. L'ex concorrente è stata punita con l'eliminazione con televoto flash per il gesto ...È stata un'amara uscita di scena quella didal Grande fratello vip . Eliminata dal pubblico con un televoto flash per il suo pessimo comportamento nella Casa, fuori dal reality l'...Elenoire Ferruzzi vive a City Life, come da lei dichiarato, o in una casa popolare, come sostengono gli utenti del webElenoire Ferruzzi è stata eliminata dalla casa del Grande Fratello Vip ed è tornata alla vita di tutti i giorni. L'ex concorrente è stata punita con l'eliminazione ...