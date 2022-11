Disney+ ora punta sulle… televendite!

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Nel tentativo di attrarre nuovi abbonati,testo lo shopping esclusivo New York Times, di Brook Barnes, pag. 6 Può lo shopping rendereancora più un servizio di streaming irrinunciabile? La Walt Disney Company ha annunciato martedì l’avvio di un “test limitato” per determinare la fattibilità della vendita di prodotti a tema insieme ad alcuni spettacoli e film di. Fino al prossimo giorno, gli abbonati aavranno accesso esclusivo a una serie di nuovi prodotti legati a franchise come “Star Wars“, “Black Panther” e “Frozen“. Gli articoli includono spade laser da collezione (da 250 a 400 dollari) e abbigliamento a tema (da 27 a 100 dollari) che saranno in vendita nei normali negozi al dettaglio la prossima settimana. L’opzione di acquisto è disponibile solo sui profili ...

Wired Italia

... Prime Video,+, Apple Tv+, Paramount+ e sulle altre piattaforme streaming. Netflix Enola ... Esi è messa pure in proprio: il suo primo caso ufficiale come detective sarà quello di una bambina ...La quarta stagione Adesso, con l'arrivo della quarta stagione (otto episodi in onda su+), ... Boris, e il suo effetto ironico, trasversale (nei linguaggi),lo porta proprio a sbarcare lì nel ... Star Wars: la Disney ce la sta facendo odiare Disney lancia oggi il nuovo, magico cortometraggio di Natale in supporto del partner di beneficienza di lunga data Make-A-Wish. Il Dono è il nuovo cortometraggio animato della durata di 3 minuti che c ...Per mantenere gli abbonati (e, si spera, trovarne di nuovi), la piattaforma offre loro in anteprima esclusiva la possibilità di fare acquisti ...