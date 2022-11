Covid | bolle nei vaccini | stop a lotto Pfizer da Agenzia farmaco Svizzera

(Di mercoledì 2 novembre 2022) (Adnkronos) – L’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici Swissmedic sta esaminando la formazione diin undianti-bivalenti aggiornati a Omicron dell’americana. Durante la preparazione deisi sono formate delle, spiega l’delelvetica che ha informato Cantoni e centri vaccinali, sta valutando l’eventualità di possibili rischi correlati e sta conducendo verifiche anche conper capire la ragione delle. Al momento iin cui sono riscontrate non vengano somministrati. Alex Josty, portavoce di Swissmedic, ha confermato a Keystone-Ats che le indagini in corso non significano necessariamente che sussista ...

Durante la preparazione dei vaccini si sono formate delle. L'istituto, che ha prontamente informato Cantoni e centri di vaccinazione, sta ora esaminando l'eventualit di possibili rischi ...L'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici Swissmedic sta esaminando la formazione diin un lotto di vaccini anti -bivalenti aggiornati a Omicron dell'americana Pfizer. Durante la preparazione dei vaccini si sono formate delle, spiega l'Agenzia del farmaco elvetica ...In alcuni casi osservate bolle nella preparazione. Stop alla somministrazione finché non saranno chiarite le cause - Il punto sulle vaccinazioni con il farmacista cantonale ticinese, Giovan Maria Zani ...(Adnkronos) – L’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici Swissmedic sta esaminando la formazione di bolle in un lotto di vaccini anti-Covid bivalenti aggiornati a Omicron dell’americana Pfizer. Du ...