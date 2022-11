Tiscali

Ma ci sono tantepositive che abbiamo fatto, tanti tiri aperti anche sbagliati, dobbiamo migliorare la mentalità e la consistenza in certi momenti, ma sono contento per leche abbiamo fatto ...perché le truffe all'Ue sono inparti d'Europa. Parliamo di miliardi di euro. Oggi ci sono le ... Penso che i cittadini comprendano lefatte, indipendentemente dal doverne approfittare ... "Cose molte buone, ci manca consistenza" Tuttavia ancora in molti, sia tra i datori di lavoro che tra i lavoratori, non hanno una conoscenza approfondita in materia e sono dubbiosi riguardo l'utilizzo di tali 'buoni lavoro'. Facciamo un po' ...Trovi tutti gli articoli salvati nella tua area personale nella sezione preferiti e sull'app Corriere News. Lo ammetto: sono fra coloro che — come scriveva Ernesto Galli Della Loggia in un editoriale ...