Champions | rivivi la MOVIOLA di Inter e Napoli | fallo di mano di Mané | niente rigore Annullato gol a Ostigard col Var

Eurosport IT

54 Di seguito i principali casi da moviola delle sfide d i Champion s che vedono impegnate le squadre italiane stasera: LIVERPOOL - NAPOLI ore 21 Arbitro: Tobias Stieler (Germania) Assisrenti: ...Reggio Emilia esce sconfitta nella terza gara della fase a gironi dellaLeague 2022/2023 di basket. Ad Izmir gli uomini di Menetti si arrendono per 83 - 76 contro ...LA DIRETTA LIVE ... Champions League - Liverpool-Napoli, la moviola: contatto Kvaratskhelia-Konate, niente rigore Il Napoli di ieri sera, allo stadio Maradona, contro i Rangers, ha vinto 3-0. Una serata impreziosita dal divertimento sui canali di CalcioNapoli24 con la live reaction. In collegamento con noi il clu ...Questa sera allo stadio "Maradona", fischio d'inizio ore 21,00, il Napoli affronterà i Glasgow Rangers per la quinta giornata del girone A ...