Caso curva Inter | la polizia fa un appello ai tifosi

MILANO " L'analisi dei filmati di quanto avvenuto sabato scorso durante Inter - Sampdoria sta dando i primi risultati. Gli agenti della Digos che stanno visionando le immagini registrate dalle ..."In ognila conversione dei decreti si fa in Parlamento, non sui social - aggiunge - . In ... Mentre intervenire allo stadio di Milano, quando gli ultras hanno sgomberato la, avrebbe potuto ...MILANO – L’analisi dei filmati di quanto avvenuto sabato scorso durante Inter-Sampdoria sta dando i primi risultati. Gli agenti della Digos che stanno visionando le immagini registrate dalle telecamer ...Gli assassini appostati sotto casa mentre il capo ultrà lasciava il bar dello stadio. Vittorio Boiocchi, detto lo Zio, è stato ucciso sabato sera in via fratelli Zanzottera a Figino Ad agire due kille ...