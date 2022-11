Bimba di due anni giù dalla finestra | gip conferma carcere per il padre

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Custodia cautelare ine accertamenti psichiatrici. È quanto ha disposto il gip del Tribunale di Nocera Inferiore (Salerno), Daniela De Nicola per il 40enne di Fisciano che è accusato di aver lanciatodel terzo piano la figlia di due, salva per miracolo. L’uomo, durante l’interrogatorio di garanzia che si è svolto nell’aula bunker del Tribunale nocerino, ha ammesso le proprie responsabilità. “Ha raccontato di getto che una voce di Dio gli aveva dato l’ordine di prendere la bambina e di lanciarla giù”, ha spiegato al termine dell’interrogatorio di garanzia l’avvocato Silverio Sica che, insieme al collega Tommaso Amabile, difende il 40enne. Un concetto che l’uomo aveva già confidato ai carabinieri domenica, nelle ore immediatamente successive alla caduta, e ...

Se poi una nave Ong batte bandiera, poniamo, tedesca, i casi sono: o la Germania la riconosce e ... responsabile delle operazioni di Msf, di "una famiglia del Togo con unadi 11 mesi nata con ...Il gip di Salerno, Daniela De Nicola, si e' riservato di decidere sulla posizione del padre delladianni precipitata giu' dal balcone di casa a Fisciano domenica scorsa. 'A nostro giudizio e' una vicenda di natura psichiatrica. Il nostro assistito, dopo aver sostenuto che la bambina era ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...(ANSA) - SALERNO, 02 NOV - Custodia cautelare in carcere e accertamenti psichiatrici. È quanto ha disposto il gip del Tribunale di Nocera Inferiore (Salerno), Daniela De Nicola per il 40enne di Fiscia ...