Basket femminile | Reyer Venezia corsara in terra basca in EuroCup | battuto il Lointek Gernika Bizkaia

(Di mercoledì 2 novembre 2022) L’Umananon ha alcun problema nella seconda giornata di2022-2023. La formazione allenata da Andrea Mazzon porta a casa la prima trasferta della stagione in chiave continentale, battendo ilcon il punteggio di 59-76. Valida la performance di Awak Kuier con 17 punti, poi Jessica Shepard con 14, Antonia Delaere con 13 e Matilde Villa con 10. Per le basche 11 punti tanto di Laura Spreafico, che si è già guadagnata parecchia stima da quelle parti, quanto di Julie Wojta, nonché 12 di Brooque Williams, con queste ultime due che hanno vissuto stagioni importantissime in Italia. L’inizio di partita non è esattamente caratterizzato dall’alta precisione, tant’è che si segna davvero poco nei primi cinque minuti. Chi, in ...

...00 Sassari - Virtus Bologna 69 - 74 19:30 Brescia - Pesaro 97 - 98- SERIE A2 19:00 Eagles Cividale - Fortitudo Bologna 76 - 71 VOLLEY - SERIE A119:30 Novara - Scandicci 3 - 0 ...La prima a scendere in campo, giovedì alle ore 21.15, sarà la Promozione, attesa dal Libero... Venerdì, sempre alle ore 21.15, la Ctornerà invece tra le mura amiche del PalaGilardetti ...Quattro vittorie su quattro per le compagini liguri impegnate nei campionati interregionali. Per quanto riguarda le competizioni piemontesi spicca la vittoria del Basket Pegli di Coach Conte (Camarda ...Genova. Una vittoria e una sconfitta per le liguri impegnate in Serie A2 femminile. Terzo successo stagionale per l’Amatori Savona di Coach Dagliano (Sansalone 12, Pobozy 12), capace di acciuffare i d ...