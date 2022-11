Volley | Supercoppa maschile 2022 | Trento batte Modena 3-1 e chiude al terzo posto

Leggi su sportface

(Di martedì 1 novembre 2022) Nella finale per ildella Del Montedi, l’Itas Trentinoregola la Valsa Groupcon il punteggio di 3-1 (25-14, 23-25, 33-31, 25-18). I Canarini di Andrea Giani, che avevano pagato la poca costanza in semifinale, incassando una netta sconfitta in tre set contro la Lube Civitanova, non riescono a riscattarsi. Ad imporsi è infatti la formazione di Angelo Lorenzetti, reduce da un ko maturato solamente al tie-break contro Perugia. Al PalaPirastu di Cagliari, Sbertoli e compagni dominano per larghi tratti e conquistano meritatamente match e. CALENDARIO: DATE, ORARI E TV SUPERLEGA/2023: FORMULA E ...