Violenze e insulti per 10 anni | moglie e due figlie salvate da carabinieri a Gragnano

(Di martedì 1 novembre 2022) (Adnkronos) – Per diecihanno subito lefisiche, gli, le minacce e le risate beffarde, senza mai denunciare. A salvare una donna e le sue duesono stati iche, in seguito a una segnalazione arrivata al 112 da parte dei vicini, hanno raggiunto l’appartamento di, in provincia di Napoli, dove viveva la famiglia e arrestato un uomo di 41. Quando idella sezione radiomobile di Castellammare di Stabia sono entrati nell’abitazione una donna ha aperto loro la porta: aveva il viso tumefatto, gli occhi gonfi, le labbra sanguinanti. Con un filo di voce li ha invitati a entrare. Ferite anche le, una appena maggiorenne, l’altra poco più che 13enne. Il 41enne arrestato, già ...

