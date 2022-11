Sopravvissuti 2 si farà? Le anticipazioni sull’eventuale seconda stagione

Leggi su tpi

(Di martedì 1 novembre 2022)2 si? I tanti fan della serie tv, in onda stasera – martedì 1 novembre – su Rai 1 con il finale della prima, se lo stanno chiedendo. Ve lo diciamo subito: una risposta ufficiale ancora non c’è. Per adesso nessuno del cast o degli autori ha rilasciato dichiarazioni in merito. Per scoprirlo non ci resta dunque che aspettare. Cast Abbiamo visto se ci sarà una(2) di, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: Lino Guanciale: Luca Giuliani Giacomo Giorgio: Lorenzo Bonanno Vincenzo Ferrera: Tano Russo Barbora Bobu?ová: Giulia Morena Stéfi Celma: Sylvie Manda Touré: Malika Fausto Maria Sciarappa: Stefano Bonanno Florian Fitz: Frank Berger Sophie ...