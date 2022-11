Meloni | Berlusconi? Ci sono state incomprensioni Sarei andata in Aula senza accordo

(Di martedì 1 novembre 2022) Salvini? "Con lui si è stabilito un rapporto nuovo e diverso. Mi ha aiutato". Mentre con, "c'è stata qualche incomprensione in più, figlia del passaggio di testimone" come leader del centrodestra.alcune rivelazioni che la neo premier Giorgiaha fatto a Bruno Vespa nel suo nuovo libro "La grande tempesta. Mussolini, la guerra civile. Putin, il ricatto nucleare. La Nazione di Giorgia". In cui il capo del governo passa in rassegna i giorni, cruciali, della formazione e della nascita del nuovo esecutivo. Che hanno vissuto una fase di turbolenza, e in cui a tratti il rapporto tra la leader di Fratelli d'Italia e il presidente di Forza Italia è apparso ai minimi termini, al punto di far saltare tutto, ancor prima che nascesse. E infatti la ricostruzione che dàstessa va ...

Giorgia, il Cav e il passaggio di testimone Poi le (ex) nota dolente : S ilviospiega che 'Con lui c'è stata qualche incomprensione in più , figlia del p assaggio di testimone . ...La premier nell'ultimo libro di Bruno Vespa. 'Mai temuto di non riuscire a fare l'esecutivo'. Conqualche incomprensione figlia del passaggio di ...La premier ha svelato alcuni retroscena sui giorni in cui si è formato il governo: "Con Salvini ho rapporto nuovo, mi ha aiutato. Berlusconi Tensioni figlie del passaggio di consegne. Non so quanto s ...La premier nell'ultimo libro di Bruno Vespa. "Mai temuto di non riuscire a fare l'esecutivo". Con Berlusconi qualche incomprensione figlia del passaggio di testimonie" ...