LIVE Ginnastica artistica | Mondiali 2022 in DIRETTA | Italia in crisi alle parallele | 3 cadute e gara in salita

La diretta testuale della finale a squadre femminile ai Mondiali 2022 diartistica , in programma a Liverpool dal 29 ottobre al 6 novembre. Le Fate hanno ...IN GARA PER AGGIORNARE IL...LA DIRETTADEI MONDIALI DIARTISTICA DALLE 19.30 LA DIRETTADI CIVITANOVA - PERUGIA, FINALE SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY, DALLE 17.00Due atlete bresciane di ginnastica ritmica hanno presentato un esposto in Procura per presunti maltrattamenti psicologici, legati al peso dal mantenere ...Dalle 19.30 le gare a squadre per conquistare l'oro mondiale. In palio anche il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Diretta su Rai Sport + HD, e in streaming su rainews.it e Rai Play ...