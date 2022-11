Le nuove ipotesi sulle origini del Covid e la possibile fuga dal laboratorio

Diverse sono lein ballo come alternativa, come: rivalutazione al 10% ma solo delle ...Quanto aumenta pensione di 500 - 3000 euro a Novembre - Dicembre e poi con rivalutazione a Gennaio...In queste particolari, tutte caratterizzate dal particolare allarme sociale, la pena viene scontata interamente all'interno dell'istituto carcerario, caratterizzandosi per la sua natura di ...Archiviata la questione dei sottosegretari e blindato l'esecutivo Giorgia Meloni adesso rassicura: “Mai temuto di non poter formare un governo” ...Si discute sul futuro della porta della Juventus, occhio ad un possibile candidato alla sostituzione di Szczesny che potrebbe tirarsi fuori ...