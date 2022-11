Guerra Russia-Ucraina | il Cremlino accusa Londra per Nord Stream e l’attacco sul Mar Nero La risposta | “Falsità per distrarre dai loro fallimenti” L’ambasciatore Razov | “Non escludo l’invio di uomini dall’Italia”

(Di martedì 1 novembre 2022) Ripristinate acqua e luce a Kiev dopo il bombardamento più massiccio dall’inizio del conflitto. Sirene antiaeree in tutto il Paese. Mosca: «Basta accordo sul grano, vendiamo a basso prezzo»

01 nov 13:15 Allarme a Zaporizhzhia 01 nov 12:54 Erdogan parlerà con Putin e Zelensky di accordo sul grano Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan discutera' con gli omologhi die Ucraina, ...... che sbloccò le esportazioni di grano ucraine, interrotte fin dai primi giorni dellain Ucraina, iniziata il 24 febbraio. L'accordo è stato sospeso uniltateralmente dallain seguito all'...Era cominciata con una definizione minimalista, "operazione militare speciale", si è trasformata in jihad contro l'Occidente, contro i satanisti, in una mescolanza di ...“Non è escluso che, oltre alle armi, l’Italia abbia inviato uomini a combattere in Ucraina a fianco delle truppe di Kiev”. A ...