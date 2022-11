Ginnastica | l’Italia ritrova il suo posto nel mondo | l’inversione di rotta | la bellezza della squadra e il sogno olimpico

Leggi su oasport

(Di martedì 1 novembre 2022)ha storicamente fatto leva su grandi specialisti, riuscendo a fare incetta di medaglie sui singoli attrezzi in campo internazionale nel corso degli ultimi decenni. Il Bel Paese non ha mai puntato sulla gara a squadre, la prova regina che premia la profondità e la valità del movimento ginnico di un’intera Nazione. Basti pensare che nel Terzo Millennio non è mai stata raggiunta una finale nel team event ai Mondiali (l’atto conclusivo è stato allargato a otto compagini da una ventina di anni). Il miglior risultato degli ultimi 60 anni è un quintoottenuto nel 1962 e le uniche medaglie portate a casa risalgono addirittura a primaGrande Guerra (tre bronzi nel 1909, 1911, 1913). I Moschettieri hanno conquistato una leggendaria medaglia d’argento agli Europei un paio di mesi fa (mai sul podio in una rassegna continentale ...