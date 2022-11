Gf Vip | che fine hanno fatto i giochi? Spazio solo al gossip | Le accuse a Signorini

Leggi su 361magazine

(Di martedì 1 novembre 2022) Gf Vip: chetra i vipponi? Se lo domanda il pubblico da casa che su Twitter critica e fa il bilancio del primo mese della messa in onda del reality Il Grande Fratello Vip 7 va in onda da poco più di un mese e il pubblico sui social hauna sorta di bilancio di questo primo mese di messa in onda del reality. Su Twitter si fa il bilancio del primo mese della messa in onda del programma Il Grande Fratello Vip 7 e si critica il reality show dal quale sono spariti i, per lasciareal. In particolare un utente osserva che sono spariti dal reality: “Suite, Tugurio, prove settimanali per il Budget, isolamento dei concorrenti, spontaneità delle dinamiche”. Un altro aggiunge: “E’ dall’anno scorso che mi chiedo ...