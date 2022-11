Gauff-Garcia stanotte in tv | orario | canale e diretta streaming Wta Finals 2022

(Di martedì 1 novembre 2022) Coriaffronterà Carolinenel suo primo match del Gruppo A alle WTAdi Fort Worth (Stati Uniti, cemento outdoor). La giovane statunitense guida per 2-1 negli scontri diretti (4-3 il bilancio dei set). Si prospetta un match molto equilibrato ed incerto contro la potente francese, autrice di una stagione davvero da incorniciare in cui ha messo a segno tanti piazzamenti e portato a casa titoli importanti. L’americana, finalista in carica del Roland Garros, ha dalla sua una maggior spensieratezza e soprattutto più freschezza a livello fisico. Da vedere, infatti, quante energie avrà ancora la transalpina dopo una stagione che l’ha vista spendere tantissimo a livello mentale. Per entrambe si tratta di una partita fondamentale. Ai nastri di partenza una delle due rappresenta la seconda forza del raggruppamento dopo ...

