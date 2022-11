Ascolti tv lunedì 31 ottobre 2022 | Stasera tutto è possibile | Grande Fratello Vip | Quarta Repubblica | dati auditel e share

(Di martedì 1 novembre 2022)tv31, qual è stato il programma più seguito ieri sera? Come sempre, il palinsesto televisivo è stato alquanto ampio e variegato: tra serie tv, programmi di intrattenimento, reality, talent show e nuove fiction. Ma cosa ha appassionato di più e ha attirato l’attenzione del pubblico? Scopriamolo a partire dalle 10.00 di oggi quando, come sempre, verranno resi noti idi ascolto edi ieri, di tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi ipuò essere necessario ricaricare la pagina.di ascolto ecanali Raisera Partiamo dalla tv pubblica. La serie Tv “Sopravvissuti — stagione 1? su Rai 1 conquista .000 spettatori pari al % ...

La prima stagione si è conclusa con la puntata in onda31 ottobre 2022, ora chi ha seguito ... Certo la prima stagione ha avuto un gran successo, come i dati deglihanno dimostrato in ...È abbastanza improbabile che la serie sia rinnovata per una nuova stagione, visti gli... in onda oggi31 ottobre 2022 . Trama quinta puntata Sopravvissuti Stando alla trama della quinta ...