Aereo decollato e rientrato a Firenze. Ecco che cosa è successo - Cronaca - lanazione.it

LA NAZIONE

Problemi di pressurizzazione. L'inconveniente ha costretto l'della compagnia Vueling a un atterraggio all'aeroporto di Firenze ...Debutta il primoIta Airways con la livrea azzurra: è dedicato a Paolo Rossi E'il primodi Ita Airways con la nuova livrea azzurra. Si tratta di un Airbus A320 dedicato al ... Aereo decollato e rientrato a Firenze. Ecco che cosa è successo Problemi di pressurizzazione. L'inconveniente ha costretto l'aereo della compagnia Vueling a un atterraggio all'aeroporto di Firenze Peretola ...Un normale volo di linea trasformatosi in quello che in molti hanno definito come "il volo del terrore". Si tratta dell'aereo della compagnia aerea Latam Airlines diretto da Santiago de Chile ad Asunc ...