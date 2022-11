A Saronno auto svaligiate dai ladri | danni ingenti e proteste

(Di martedì 1 novembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Seiprese di mira nella notte fra lunedì e martedì in via Giuditta Pasta a: ignoti hanno fracassato i finestrini per rubare ciò che trovavano all’interno di valore. In un caso è stata anche rigata la carrozzeria per il semplice gusto di farlo.per i proprietari, che hanno trovato la ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

ilSaronno

... Gallarate euna testimonianza permanente del nostro impegno sia per le azioni di ... Nell'ambito delleStoriche l'impegno è di proseguire, in ogni forma possibile, la collaborazione con i ...(VA), invece, si stanno facendo piani per la grande area in cui l'Isotta Fraschini ... dove centinaia di persone hanno lavorato fino al 1990, anche dopo la fine della produzione dellee ... Saronno, depredata auto di una fiorista: amarezza e danno economico Molte auto prese di mira nella notte fra lunedì e martedì in via Giuditta Pasta a Saronno: ignoti hanno fracassato i finestrini per rubare ciò che trovavano all'interno di valore.SARONNO – Si chiamano Sonia e Lollo e sono i due gattini che Enpa ha salvato nel pomeriggio di ieri lunedì 31 ottobre in piazza De Gasperi. I volontari hanno ricostruito la triste e ...