Wolverine | Daniel Radcliffe smentisce | “Non voglio rimanere intrappolato in un’altra saga”

Radcliffe è categorico: non interpreterà. L'attore non vuole rimanere bloccato per anni in qualcosa che potrebbe non ......era solo questione di tempo prima che questo tipo di rapporti iniziassero a fare il giro dopo l'enorme notizia di Hugh Jackman /della scorsa settimana , ma la fonte (il patreon di...Hollywood actor Daniel Radcliffe, who is best known as Harry Potter courtesy of his role in the hit franchise, has reacted to rumours claiming he will be the next Wolverine in the X-Men movie.Daniel Radcliffe has dismissed speculation that he's the next Wolverine. While speaking to GQ, the Harry Potter star addressed speculation that he would take up the mantle of Wolverine in the X-Men ...