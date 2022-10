Università di Macerata | Concorso per 2 Professori Ordinari

Leggi su posizioniaperte

(Di lunedì 31 ottobre 2022) L’diha indetto unPubblico per la ricerca di 2 Figure Professionali come, vari settori concorsuali, per il Dipartimento di Scienze della Formazione, dei beni Culturali e del Turismo. Bando diSi avvisa che presso l'degli studi dié indetta la seguente procedura pubblica di selezione per la copertura di due posti di professoreo: Dipartimento di scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo - un posto di professoreo - settore concorsuale: 11/A3 - Storia contemporanea - settore scientifico-disciplinare: M-STO/04 - Storia contemporanea - classe delle lauree: L-19 ...