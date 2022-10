The Voice Kids su Rai 1 | ecco da quando | cast e come funziona

(Di lunedì 31 ottobre 2022) The, a breve, verrà presentata anche nella versione “The”, dedicando ai bambini il talent show che tanto successo sta riscuotendo su Rai 1, seppure finora solo nella versione senior. Sembra proprio che su Rai 1 si stia pensando di realizzare uno show dedicato ai “” già dal prossimo anno ed è iniziato il totonomi su chi potrebbe essere messo alla conduzione del programma. Una novità importante per la rete ammiraglia della Rai che vuole, evidentemente, allargare il suo pubblico.inizierà “the” Secondo indiscrezioni il programma dovrebbe prendere il via a marzo del prossimo anno, con la messa in onda delle puntate pilota del progetto, per fare uno screening che sia utile a verificare l’indice di gradimento del pubblico. Il piano so ...

E ancora: Butterflies di Albert Ventura (3 novembre ore 16.30) Something inDirt di Justin ... Fra i fantasy, 2049 +of Rebirth di Su Chun - su (8 novembre ore 16.30), ambientato nella ......Global Youth Climate Week (Week) aims to contribute a mechanism for global climate governance by conveningclimate actions of youth worldwide, to help themout their climate ...The Voice Kids arriva in Italia con Antonella Clerici: cosa è emerso Grandi novità all’orizzonte per Antonella Clerici. Infatti, ...Conduttrice di Rai1 pronta per un nuovo programma: a marzo arriva The voice kids È salda al timone di È sempre mezzogiorno Antonella Clerici, che fa ...