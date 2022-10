Remuzzi | “No vax non dovrebbero operare in campo sanitario Mascherina? Da tenere sempre in ospedale e Rsa”

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Restrizioni, reintegro dei medici non vaccinati, obbligo diin ospedali e Rsa e stop al bollettino Covid giornaliero. In un’intervista rilasciata a Laura Cuppini del Corriere della Sera, il direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, Giuseppe, ha affrontato tra le altre cose alcuni dei temi all’ordine del giorno nell’agenda politica, relativi a prossime decisioni, già annunciate o in fase di discussione, che il nuovo governo è intenzionato a prendere in tema di sanità. Sulle restrizioni,ha ampliato lo sguardo, spiegando come le mutazioni del virus e la diffusione di nuove varianti porterà verosimilmente a un aumento dei contagi: attualmente però, ha spiegato, questo non sta significando anche un aumento di ricoveri, soprattutto in terapia intensiva, vero elemento problematico. “In Italia, ...

