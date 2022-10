Pogba | l' infortunio è una maledizione

La stagione 2022 - 2023 della Juventus sembra davvero stregata. Deludenti sul piano dei risultati, con la squadra staccata dalle prime posizioni in campionato e già eliminata dalla Champions League, i ...Un altro, ennesimo,. E ora la Juve è seriamente preoccupata dalle condizioni di Paul, che ci parlano di un affaticamento muscolare per il francese. L'ex United stava lavorando sodo per cercare di ...Si è fermato ancora Lukaku e per Simone Inzaghi non è una bellissima notizia. Quando tutto sembrava filare per il verso giusto, quattro vittorie di fila in campionato ...Naturalmente la tegola degli infortuni ha riservato la sorte peggiore a Paul Pogba e Angel Di Maria, i due colpi più attesi dell’estate. Il francese non si è mai visto, la sua ultima presenza ...