Per Halloween | il cibo brutto diventa bello e buono

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Promuovere l’impegno sociale e creare consapevolezza intorno ai temi della sostenibilità alimentare: è questo lo scopo della collaborazione tra Lavazza e Food for Soul, progetto culturale fondato dallo chef tre stelle Michelin Massimo Bottura e sua moglie Lara Gilmore per dare luce e voce al potenziale inespresso di persone, luoghi e. Infatti ilche ha perso apparentemente la sua freschezza ed è ‘spaventoso’ alla vista, può trovare una seconda vita grazie alla creatività e alla passione di chi lo utilizza. Lavazza insieme all’associazione Food for Soul dal 2015 intende sensibilizzare i giovani, e non solo, sugli sprechi alimentari, fenomeno dilagante dei paesi occidentali e non solo, lanciando un forte messaggio di sostenibilità in maniera innovativa e dinamica sulle piattaforme digitali grazie al coinvolgimento di tre chef stellati di fama ...