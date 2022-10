Calciomercato.com

Tra pomeriggio e sera nuvolosità medio -in transito ma senza fenomeni di rilievo associati. Temperature comprese tra +10°C e +23°C.Nubi sparse e ampie schiarite al mattino su tutta la ...Si tratta della temperatura piùmai rilevata in questo periodo dell'anno. Il clima di ottobre, ... Anche nel centro del paese si registrano temperature particolarmente alte, con picchi nel... Lazio, alta tensione ieri nello spogliatoio: Tare furioso con Manganiello. E non è la prima volta Post partita concitato ieri sera all'Olimpico. La direzione arbitrale di Manganiello in Lazio - Salernitana ha fatto saltare i nervi ai biancocelesti. L'ammonizione di Milinkovic, tra i vari episodi, ...Competizione alta pure sul versante delle quote rosa ... Il Terzo Polo si presenterà unito anche alle regionali del Lazio Lo capiremo nelle prossime settimane. Per Azione di Calenda potrebbero ...