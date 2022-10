Incidente a Reggio Emilia | auto esce fuori strada e si schianta contro un muro | morti madre 22enne | il figlio di 2 anni e due bimbi di 10 e 12 Grave il padre

È di quattro morti e un ferito il bilancio di unstradale avvenuto nella tarda serata di domenica 30 ottobre a Villa Gaida diEmilia. Una giovane donna e tre bambini di 2, 10 e 12 anni sono morti sul colpo. Un uomo, marito della ...Caccia all'uomo: si cerca un nord africano L'Quattro persone, di cui tre minori, sono morte in unstradale avvenuto in serata aEmilia. Secondo le prime informazioni dei ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Un altro tragico incidente sulle strade italiane con 4 morti: una giovane madre e tre bambini. L'auto è uscita di strada sulla statale via Emilia in località Villa ...