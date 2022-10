Giustizia | bozza decreto | riforma Cartabia in vigore dal 30 dicembre

(Di lunedì 31 ottobre 2022) (Adnkronos) – Slitta al 30l’entrata indellegislativo didel processo penale, originariamente prevista per il 1 novembre. E’ quanto dispone ladellegge all’esame del Consiglio dei ministri. Lo slittamento è stato disposto, come è stato spiegato da fonti del governo, per garantire i’impatto ottimale dellasull’organizzazione degli uffici giudiziari, accogliendo anche la richiesta di 26 procuratori generali che, in una lettera al ministro Carlo Nordio, hanno messo in evidenza i problemi e le difficoltà interpretative delle norme, in assenza di una disciplina transitoria, soprattutto per la parte relativa alle indagini preliminari. Il rinvio, hanno chiarito le stesse fonti, rispetta comunque le scadenze del ...

