“GF Vip 7” | parla l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi | “Tra noi non è finita”

(Di lunedì 31 ottobre 2022) News tv. “GF Vip 7”,di: come stanno davvero le cose tra i due.della Vippona ha deciso di rompere il silenzio sul loro rapporto. In un’intervista rilasciata a Fanpage.it Gianluca Benincasa, imprenditore e mental coach di 37 anni, ha deciso di raccontare tutta la verità sulla loro relazione dopo essere rimasto per settimane in disparte a guardare il rapporto sempre più stretto chestringeva con Edoardo Donnamaria sotto le telecamere del noto reality di Canale 5.Leggi anche –> Edoardo Donnamaria e il video piccante con, Gnocchi: “Ma lui è” Gianluca Benincasa, imprenditore e mental coach di ...

Malattia Antonino Spinalbese: il racconto in Rai prima del GFAntonino Spinalbese ha ammesso di soffrire di una malattia autoimmune ed aveva deciso di rendere pubblico il suo problema di salute ...... il primogenito di Chiara e Fedez, si è travestito da Slinky Dog , il cane immaginario nel film Toy Story, un bassotto giocattolo di legno checon un accento gravemente meridionale. Un costume ...Patrizia Rossetti si scaglia contro alcuni vipponi del Grande Fratello Vip 2022, perchè non partecipano alle faccende nella Casa e pensano solo al successo ...Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, ha rotto il silenzio: non si sono lasciati, ma sono in pausa di riflessione e vuole un confronto.