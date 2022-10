CM com – Turrini a CM | ‘Ferrari e Binotto come Juve e Agnelli Verstappen-Napoli fenomeni | la sfida scudetto è sabato’ | Motori

(Di lunedì 31 ottobre 2022) 2022-10-31 00:59:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Caro Leo, la F1 sta tornando noiosa, vince sempre l’olandese volante!“Hai ragione, ma che ci posso fare?è un fenomeno, guidata da lui la Red Bull si trasforma in un missile, perché con Perez sarebbe un’altra storia. Però…” Però?“La vera notizia è la scomparsa della Ferrari. Non pervenuta,la temperatura di Ulan Bator nel bollettino dei naviganti”. Ma che sta succedendo?“Boh, in Messico si è presentata la peggior Rossa della stagione. Lenta in qualifica e in gara. Lontana anche dalla Mercedes”. Un disastro.“Su tutta la linea. Forse a Maranello dovrebbero occuparsi meno dei bilanci Red Bull e più delle prestazioni della macchina”. Dici?“Beh,continua a protestare per l’accordo tra Red Bull e Fia sulla ...

