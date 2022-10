L’inflazione al 12% è voluta dall’élite europea?

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 30 ottobre 2022)in Italia è arrivata con il dato di questi ultimi giorni all’11,9%, record dal 1983 e anche record dell’Europa occidentale assieme a Olanda e Uk. La cosa paradossale è che Mario Draghi ha presieduto all’esplosione delcon il suo governo, ma a nessuno viene in mente di associarlo a questo dato di fatto. Non è solo una coincidenza fortuita dovuta a fattori “esterni”. Come mostriamo di seguito è il frutto di una serie di politiche di cui egli è stato uno dei rappresentanti. A cosa è dovuta? Sul peso relativo dei fattori ci sono opinioni ovviamente diverse, ma su quali siano i fattori causali non ci sono dubbi: 1. crisi energetica, a sua volta dovuta in parte alle politiche “verdi” che hanno scoraggiato gli investimenti in gas, petrolio, nucleare e in parte alle sanzioni alla Russia, per le quali si paga ora il gas Lng americano ...