Ferrari 499P | ecco a voi la Hypercar del Cavallino

(Di domenica 30 ottobre 2022) A Imola, in occasione delle Finali Mondiali delChallenge, la casa di Maranello ha tolto i veli alla. Con questa presentazione, molto scenografica, ilentra ufficialmente nel Mondiale Endurance, tornando a quella 24 ore di Le Mans a cui mancava dagli anni 70 (in forma ufficiale e da assoluta). Nella giornata di oggi la vettura farà una passerella sul circuito del Santerno, per farsi ammirare dalla folla imolese. Nel 2023 avverrà il debutto in pista, con AF Corse che schiererà due vetture, la 50 e la 51. Gli equipaggi sono ancora da definire. Com’è fatta la? Il nome 499 altri non è che la cilindrata unitaria, come vuole la tradizione. Una tradizione segnata anche dalla livrea ufficiale, con il classico rosso e la striscia gialla che ...