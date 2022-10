Dal traffico di Roma ai galà per Freddy Mercury | la storia della tassista-soprano

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 30 ottobre 2022) (Adnkronos) – DalestenuanteCapitale, vissuto alla guida del suo taxi, alle luciribalta dei palcoscenici internazionali per i concerti in onore die l’incontro con ilspagnolo Monserrat Caballé, conosciuta dal grande pubblico per aver inciso ‘Barcelona’ cantata con il leader dei Queen. E’ laCinzia D’Astola Perroni che martedì sarà in concerto a(ingresso libero) alla Chiesa di San Marcello al Corso per il ‘Concerto per OgnisSanti-La Rinascita’ con musiche di Elgar, Handel, Mascagni, Bach e Verdi. D’Astola Perroni si diploma in canto lirico al Conservatorio S. Cecilia di. Ha collaborato con Ennio ...