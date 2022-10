Ciclocross | Coppa del Mondo | finalmente Laurens Sweeck! A Maasmelechen il begla centra il primo successo | Iserbyt cade e chiude terzo

Leggi su oasport

(Di domenica 30 ottobre 2022) Dopo otto anni indeltra gli elite, dopo otto secondi posti e dodici podi, dopo tantissime delusioni grandi e piccole,Sweeck è riuscito are la sua prima vittoria indel. Il belga c’è riuscito sul percorso inedito di, arrivando a braccia alzate davanti ai suoi tifosi. La corsa rimane piuttosto bloccata nei primi giri, con il gruppo di testa che si mantiene piuttosto folto. La prima vera spallata la piazzaSweeck al termine della terza tornata quando, dopo essersi portato davanti a tutti, aumenta l’andatura costringendo i suoi avversari a seguirlo. I valori in campo a quel punto si delineano in maniera piuttosto chiara: gli unici che riescono a tenere le ruote di Sweeck sono i connazionali ...