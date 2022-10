Antibiotico-resistenza | la minaccia per la salute è concreta e alcuni Paesi stanno già intervenendo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 ottobre 2022) Vorrei contestualizzare l’articolo scientifico sull’pubblicato nel settembre 2018 sul Lancet Global Health (Estimating the number of infections caused by antibiotic resistant Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae in 2014: a modelling study) e commentato sul Fatto Quotidiano del 15 ottobre 2022 da Valentina Di Paola. L’amplificazione del fenomeno dell’è anch’esso riconducibile ad una questione ecologica nella misura in cui si pone in termini di rottura di un equilibrio dinamico tra attività antropica ed ambiente inteso nella sua più ampia accezione di habitat in grado di assorbirne colpi destabilizzanti. Così come l’uomo si è adattato all’ambiente per sopravvivere, attraverso la sua millenaria evoluzione darwiniana, in analogo modo si comportano i batteri – i più ...