Una  Hyper Ferrari  per conquistare ancora Le Mans

(Di sabato 29 ottobre 2022) La storia sta per ricominciare. Dopo 50 anni di stop laè pronta a rilanciarsi in una delle sfide che affascinavano di più il suo fondatore: la 24 ore di Le. Enzoci buttava energia, talento, passione. Le migliori auto, i migliori piloti. Vincere a Ledava prestigio e soprattutto faceva vendere tante auto e in quegli anni lasi finanziava anche così. Nell’albo d’oro della gara di durata più prestigiosa del mondo il nome dellaè scritto nove volte, addirittura per sei anni di fila dal 1960 al 1965. Dal 1972 però il Cavallino non gareggia più nella massima categoria, non ha più corso per la vittoria assoluta accontentandosi di tante vittorie di classe. L’attesa è finita, l’anno prossimo, in occasione del 100esimo anniversario della corsa la ...