Triathlon | World Cup Miyazaki 2022 | Ilaria Zane è seconda in Giappone su distanza sprint!

Leggi su oasport

(Di sabato 29 ottobre 2022) La penultima tappa stagionale dellaCupdisi è disputata a, in, susprint: nella prova femminile sorride l’Italia grazie al secondo posto di, battuta soltanto dalla grande favorita della vigilia, la danese Alberte Kjær Pedersen. Terza la britannica Olivia Mathias. Si è tornati a gareggiare nella capitale della prefettura disull’isola di Kyushu per la prima volta dal 2019 dopo due anni di stop a causa della pandemia: frazione di nuoto nell’oceano di 750 m (1 giro), 20 km in bicicletta (5 km x 4 giri) e corsa di 5 km. Successo in solitaria per la danese Alberte Kjær Pedersen, già vittoriosa a Huatulco nel 2021 ed in top 20 in questa stagione sia nelle ...