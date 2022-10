Tetto al contante | quale è la differenza tra destra e sinistra

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 29 ottobre 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/10/As-Np1-1-2.mp4 Tutti a chiedersi se è giusto o no alzare ilalfino a diecimila euro, quando il problema non è ilma la casa che si vuol costruire. Anche io mi chiedo come moltisia l’utilità di girare – ammesso di averli – con diecimila euro in tasca. E non solo per una questione di sicurezza. Ne faccio una questione di logica, non di etica, perché in quanto a evasione o illegalità varie so bene che non è una legge a fare l’uomo ladro. Non mi risulta, infatti, che uno acquisti o acquisterà droga usando la carta di credito, né che il passaggio di denaro – altrimenti detto “riciclaggio” – avvenga con bonifici bancari. Continua ascoltando il podcast di Alessandro Sallusti del 29 ottobre 2022 L'articolo proviene da Nicola Porro.